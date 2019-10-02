Хараре, , 13:21 — REGNUM Главная оппозиционная партия Зимбабве вышла из парламента, когда президент страны Эммерсон Мнангагва начал свое послание о положении в стране, передает местный новостной сайт ZimLive.

Представитель «Движения за демократические перемены» (MDC) заявил, что партия не признает Мнангагву законным президентом, о чем пишут корреспонденты сайта.

В своем выступлении Мнангагва призвал все оппозиционные партии присоединиться к общенациональному диалогу, который начался после спорных выборов 2018 года.

Напомним, что победа Мнангагвы на выборах была омрачена обвинениями в фальсификации результатов голосования, и в то время как минимум шесть человек были убиты в ходе столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции.

Попытки MDC организовать протесты против экономической политики правительства неоднократно пресекались полицией, добавляют корреспонденты телерадиокомпании.