Иркутск, , 13:15 — REGNUM Новый председатель городской думы Иркутска Дмитрий Ружников в ходе пресс-конференции высказался за прямые выборы мэра областного центра. Его слова сегодня, 2 сентября, цитирует ИА «ИрСити».

»Всё-таки здесь первична демократия, а не какие-то функциональные моменты», — считает глава.

По данным иркутских СМИ, помимо Ружникова, в поддержку всенародных выборов мэра Иркутска высказались также все его четыре заместителя: Леонид Усов, Виталий Матвийчук, Андрей Лабыгин и Сергей Юдин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав Иркутской городской думы, определившийся после выборов 9 сентября 2019 года вынужден избирать «сити-менеджера» Иркутска. Всенародные выборы градоначальника в столице Приангарья не дали вернуть депутаты областного парламента. 18 сентября 2019 года они приняли законопроект, предусматривающей альтернативный способ избрания главы города Иркутска.

Мэра Иркутска по итогам работы конкурсной комиссии определят на заседании думы. Её председателем 27 сентября, путём тайного голосования, избран беспартийный самовыдвиженец Дмитрий Ружников.

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