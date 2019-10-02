Нарын, Киргизия, , 13:14 — REGNUM Решением городского кенеша (представительного органа власти) мэром города Нарына в Киргизии выбран Нурбек Молдокадыров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На пост главы города выдвигались еще два человека, но они отозвали свои кандидатуры. За Молдокадырова проголосовало 25 депутатов из 31. Ранее чиновник возглавлял Ак-Талинский район, а также занимал должность первого заместителя мэра Нарына.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев принял отставку полномочного представителя правительства в Нарынской области Аманбая Кайыпова. На его место был назначен мэр Нарына Эмилбек Алымкулов .

Читайте также: Премьер-министр Киргизии уволил губернатора Нарынской области