Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Спикер петербургского Заксобрания, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров обвинил депутата от «Справедливой России», экс-кандидата в губернаторы Петербурга Надежду Тихонову в нарушении закона из-за ее слов о «разрушении монополии партии власти», а также назвал «СР» неудачным проектом по оттяжке голосов у коммунистов.

Для того, чтобы Макаров выступил с этой речью с трибуны Мариинского дворца, был взят отдельный перерыв в работе Заксобрания, передает 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Надежда Тихонова баллотировалась в губернаторы Петербурга и призывала «разбить монополию партии власти» на муниципальных выборах, так как абсолютное большинство муниципалитетов на тот момент контролировала «ЕР», теперь же в местные советы удалось избраться сотням оппозиционных депутатов.

«Вы же все время в ходе избирательной кампании — кстати, вот это действительно нарушение закона — (говорили) «бороться с монополией партии власти», «раздербанить партию власти», «разрушить эту монополию». Да если б не было «Единой России» в Петербурге и в стране, тогда мы действительно бы получили хаос. Слава богу, что есть такая партия», — сказал Макаров Тихоновой.

«И вы же сами знаете, что нет альтернативы абсолютно. Ну думали, что создадут «Справедливую Россию». Вот он, засадный полк вышел на тропу. «Справедливая Россия» создана, засадный полк Кремля — отобрать голоса у коммунистов. Ну и что? Что получилось-то? Не получается с этим проектом ничего», — объяснил спикер ЗакСа свое видение ситуации.

Заметим, «СР» стала в Петербурге первой партией по числу избранных мундепов после «Единой России» в этом году. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила Макарова в прямом вмешательстве в выборы, а один из муниципальных депутатов подал в связи с этим заявление на Макарова в Следственный комитет.

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На этом фоне спикер ЗакСа предостерег коллег-депутатов от критики единороссов и других представителей власти. «Вы когда критикуете, на нас нападаете, не надо воспринимать доброе, чуткое, сердечное, отеческое отношение к вам как проявление слабости. Слабость это не по этому адресу», — продекламировал Макаров.

По его мнению, без твердой и жесткой власти, к коей он себя относит, наступит война.

«У вас хорошая работа, хорошая служба, к вам хорошо ко всем относятся — к вам, вашим помощникам, вашим партиям, вашим проблемам ‑ и личным, и общественным. Ведите по-нормальному себя в этой ситуации», — добавил он. Заметим, в политических кругах Петербурга продолжают обсуждаться слухи о якобы имеющихся планах заменить Вячеслава Макарова в Заксобрании на другого спикера, в связи с чем он предположительно теряет доверие к своим бывшим сторонникам.

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