Милан, Италия, , 13:03 — REGNUM Прокуратура обнаружила в смартфонах соратников лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини доказательства их намерения теневым путем получить «русские деньги», передает со ссылкой на осведомленные источники Il Fatto Quotidiano в среду, 2 октября.

По этой информации, участники переговоров в московском ресторане «Метрополь» сфотографировали схему перечисления средств, и прокурорам удалось получить доступ к этому изображению.

Летом 2019 года СМИ распространили аудиозапись, на которой коллега Сальвини по «Лиге», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии и отметил, что давать пояснения о переговорах Савоини должен сам Савоини.

Читайте также: Премьер Италии призвал Сальвини объясниться по «русскому делу»