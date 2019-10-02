Киев, , 13:06 — REGNUM Массовая выдача украинским гражданам паспортов других стран заинтересовала Генпрокуратуру Украины. О соответствующем расследовании сообщает 2 октября телеканал «112 Украина».

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны. Решением Печерского районного суда Киева военная прокуратура получила доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны Украины, содержащим государственную тайну. В их числе есть документы о выдаче паспортов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сентябрь, российские паспорта получили почти 16 тыс. жителей ДНР, документы на гражданство РФ подали еще 37 тыс. человек. Власти ДНР в сентябре организовали автобусные рейсы из Горловки в Ростовскую область для желающих получить российское гражданство.

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