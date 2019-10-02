Киев, , 13:01 — REGNUM

«Бывший состав Верховной рады фактически предоставил Донбассу автономию, приняв закон об особом статусе Донбасса». Об этом 2 октября с парламентской трибуны заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Не этот президент принимал закон об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Мы были единственной командой, которая голосовала против этого законопроекта. Когда сегодня кто-то выступает против автономии Луганской и Донецкой области, то давайте мы с вами честно скажем, что автономия фактически и абсолютно заложена в законе об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Не нужно нас тут дурить», — призвала Тимошенко.

Она призвала парламент принять новый закон об особом статусе Донбасса, который будет отвечать украинской формуле завершения войны.

«Нам с вами принимать изменения в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Нам нужно снять часть дипломатической ноши с президента и тут в парламенте сделать украинскую формулу урегулирования войны на востоке, возврат территорий в Украину и возврат мира», — сказала Тимошенко.

По её словам, Киев не допустит ситуации, чтобы отдельные регионы Донбасса влияли на внешнюю политику Украины.

«Если пройдет «формула Штайнмайера» и они там будут голосовать пушками, без народа и без Украины, то тогда это будет не Приднестровье. По сути это будет Приднестровье возвращенное в состав Украины. Потом они будут принимать решения о жизни Украины под контролем Российской Федерации… Если внутри Украины эта территория останется под контролем Российской Федерации, это значит что 5,5 млн фальшивых бюллетеней поменяют все пропорции внутри Украины и мы опять будем колонией России», — добавила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Верховная рада Украины приняла президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 9153). Документ продлил действие этого закона до 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает возможность создания в отдельных регионах Донбасса Народной милиции, вводит выборные должности для прокуроров, амнистию прочее. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду принять новый закон об особом статусе Донбасса.