Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Снисхождение и содействие «Единой России» и городских властей позволило сотням оппозиционных муниципальных депутатов избраться в местные советы Петербурга. Об этом заявил 2 октября спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров с трибуны Мариинского дворца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

«Давайте говорить честно: мы, и я как председатель, пестуем вас, с ложечки кормим, поддерживаем. И вы посмотрите, что происходит вот сейчас. Посмотрите отдельные муниципальные кампании. Вы захотели — мы вам дали 110 пасов с выходом один на один. Просили отменить досрочное голосование. И мы в ущерб партии власти, которую мы «критикуем», на это пошли. Мы услышали вас. Сергей Семенович Собянин говорит о разноплановости Мосгордумы. Думаем, пусть будет разноплановость муниципальной власти в Петербурге. Пошли навстречу», — сказал Макаров.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила спикера в «прямом вмешательстве» в муниципальные выборы в Петербурге, которые стали беспрецедентно скандальными по числу нарушений как до, так во время и после дня голосования, когда бюллетени неоднократно пересчитывали в пользу единороссов. Памфилова также объясняла, что досрочное голосование было устранено из-за схожих электоральных нарушений в 2014 году.

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Вячеслав Макаров упомянул о том, как на заседании вновь избранного совета «Литейного округа» на столе появился радужный флаг ЛГБТ-движения. «Вы что, с флагами ЛГБТ будете принимать ветеранов боевых действий? Или за наркотики. «Призываю легализовать наркотики». Коллеги, да остановите вы своих помощников!» — призвал Макаров депутатов, не поясняя, кого именно, какую легализацию и каких наркотиков он имеет в виду.

По словам главного петербургского единоросса, он «носится» с парламентской оппозицией, и ей не следует этого забывать.

«Я вам всем даю слово. Более того, ношу на руках. Как младенцев. Сохраняйте», — призвал их спикер.

Он подчеркнул, что даже требует от своих коллег по «Единой России» прислушиваться к мнению других депутатов при обсуждении законопроектов и нормативных актов.

«Хотя могли бы принять просто на щелчок пальцев просто любой закон», — заявил Вячеслав Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Петербурге разыгрывали 1560 мандатов в 110 муниципалитетах.

В 2014 году «Единая Россия» сумела получить почти 77% мандатов в муниципальных образованиях Петербурга, или около 1200 мест, еще примерно 200 депутатов ее поддержали. В этот раз из 1560 мест «ЕР» ушло около 59%, или примерно 930 мандатов. Еще около сотни единороссов пробились в местные советы в качестве самовыдвиженцев.

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