Киев, 2 октября 2019, 12:58 — REGNUM Сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский в закрытом формате проинформировал глав парламентских фракций и депутатов от фракции «Слуга народа» о непубличных договоренностях, которые были достигнуты в Минске 1 октября. Об этом 2 октября заявил в кулуарах Верховной рады глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он заверил, что Киев идёт по пути защиты национальных интересов, завершения войны в Донбассе и восстановления территориальной целостности государства. Арахамия отметил, что детали минских соглашений нельзя раскрывать, чтобы не сорвать заседание «нормандской четверки».
При этом он отметил, что «формула Штайнмайера» станет «отдельным законом, который пока не разрабатывается».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вопросы обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству. По словам Зеленского, на предстоящей встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться вопрос вывода всех войск из отдельных регионов Донбасса.