Киев, , 12:58 — REGNUM Сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский в закрытом формате проинформировал глав парламентских фракций и депутатов от фракции «Слуга народа» о непубличных договоренностях, которые были достигнуты в Минске 1 октября. Об этом 2 октября заявил в кулуарах Верховной рады глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Есть закрытая часть переговоров… Если народ Украины делегирует власть, он должен хотя бы какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем по этому вопросу президенту. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций, они все услышали напрямую то, что, к сожалению, мы пока не можем сказать обществу. Все нормально. Предательства нет даже на 1%. Все поняли, что это следующий шаг для того, чтобы произошла нормальная встреча в нормандском формате», — пояснил Арахамия.

Он заверил, что Киев идёт по пути защиты национальных интересов, завершения войны в Донбассе и восстановления территориальной целостности государства. Арахамия отметил, что детали минских соглашений нельзя раскрывать, чтобы не сорвать заседание «нормандской четверки».

«Я точно могу дать гарантию того, что мы не будем пренебрегать интересами и границами Украины… Когда состоится встреча в нормандском формате, всё сами увидите. Нужно дождаться встречи в нормандском формате, всё. Всё что сейчас происходит — подготовка к встрече в нормандском формате. Это нельзя разглашать. Если мы расскажем, мы повысим риск того, что она не состоится», — пояснил секретность и закрытость встречи Арахамия.

При этом он отметил, что «формула Штайнмайера» станет «отдельным законом, который пока не разрабатывается».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вопросы обмена пленными, разведения войск в районе Золотого и Петровского, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству. По словам Зеленского, на предстоящей встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться вопрос вывода всех войск из отдельных регионов Донбасса.