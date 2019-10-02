Минск, , 13:02 — REGNUM Министр обороны Белоруссии Андрей Равков 2 октября в Минске заявил журналистам, что в ноябре ожидаются поставки первой партии российских многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Как сообщил глава военного ведомства, всего в текущем году планируется приобрести четыре боевых машины из России.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что договор о поставке самолетов Су-30СМ не предполагает конкретных сроков поставки. Он отметил, что истребители почти готовы, но их покупку должен одобрить президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, Су-30СМ является двухместным истребителем поколения 4++. Модель была разработана в связи с развитием технологий, повлекших изменения концепции ведения воздушного боя. Самолет может атаковать воздушные, наземные и морские цели в разных метеорологических условиях и при применении противником помех.