Донецк, , 12:49 — REGNUM Лидеры Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать республиками Донбасса закон об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Контактной группы по Донбассу, в ходе которой была подписана «формула Штайнмайера».

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«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — приводит издание «Корреспондент» текст заявления.

Отмечается, что подписав «формулу Штайнмайера», Украина признала «особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы».

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией, — отмечено в заявлении. — Это наше дело, наша цель».

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Также главы ДНР и ЛНР потребовали от украинского лидера согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса и не делать «непродуманных и бессмысленных односторонний заявлений».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на экстренном брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», и отметил, что местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления контроля над государственной границей.

Напомним, «формула Штайнмайера», в рамках которой чётко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года.

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