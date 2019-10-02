Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Американские средства массовой информации, анализируя совместный полёт БПЛА «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, пришли к выводу, что Россия ведёт подготовку к войне будущего поколения.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на публикации в изданиях The National Interest, Мilitary Watch Magazine и Тhe Drive.

Американские СМИ отмечают, что данный полёт демонстрирует боевую роль БПЛА «Охотник», заключающуюся в расширении возможностей Су-57. Данный БПЛА создан с использованием стелс-технологий. Его двигатель позволяет развить скорость до 1000 километров в час. Это говорит о сильных сторонах дрона, его скрытности и скорости.

Кроме того, «Охотник» способен в реальном времени передавать информацию истребителю для дополнения картины поля боя. Дрон может давать целеуказания для ракет большой дальности Су-57. При этом истребитель остаётся вне досягаемости средств ПВО вероятного противника.

Наличие у БПЛА двух внутренних отсеков для вооружения позволяет предположить оснащение его оружием для нанесения превентивных ударов по средствам ПВО, расчищая таким образом дорогу Су-57.

Серийное производство БПЛА «Охотник» запланировано на середину 2020-х годов. Однако американские СМИ отмечают, что данная программа может быть ускорена, т.к. США и Китай активно развивают подобные направления.

Ранее автор ИА REGNUM в материале «Война беспилотных боевых машин стоит на пороге» подробно анализировал совместный полёт Су-57 и БПЛА «Охотник».