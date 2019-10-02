2 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:34 — REGNUM Европейский парламент (ЕП) 9-го созыва завершает формирование своих руководящих органов. Одной из их составных частей являются различные делегации ЕП по связям с теми или иными регионами и государствами. Такого рода делегации, конечно, уступают по влиятельности министерствам иностранных дел стран — членов Европейского союза или аппаратам верховного представителя ЕС по иностранным делам и профильных еврокомиссаров. Но стать пятым колесом в телеге, поднять информационный шум, чтобы испортить конкретные проекты, депутатам по силам.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Наш интерес в данном случае вызвало то обстоятельство, что на направлениях Белоруссии, России и Украины руководящие места в делегациях Европарламента заняли представители Польши. Итак, связи с Минском поручено курировать Роберту Бидроню, с Москвой — Рышарду Чарнецкому, с Киевом — Витольду Ващиковскому. В этом распределении прослеживается определенная ирония. С одной стороны, Польша вроде бы получила монополию на восточном направлении, что должно преисполнить ее гордостью. С другой стороны, не все так просто, и есть нюансы. Начнем с Украины. Ващиковский, который будет ее курировать, избран депутатом ЕП от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), с ноября 2015 года по январь 2018 года он являлся главой МИД Польши. Комментируя его новое назначение, украинские издания отмечают, что он «известен на Украине как пылкий противник признания Киевом воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борцами за независимость. Он также оправдывал отказ Варшавы помогать жертвам конфликта в Сирии тем, что Польша «приняла более миллиона украинцев». Под председательством Ващиковского польский МИД составил черный список украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу».

Чарнецкий — поляк из Лондона, там он родился. В последние годы его отношение к России не выходило за пределы, определенные партией «Право и Справедливость». При этом польский журналист Томаш Пёнтек, автор книг о бывшем министре обороны Польши Антонии Мачеревиче и нынешнем премьере Матеуше Моравецком, в которых он «разоблачил» их «связи» с Кремлем, говорит о Чарнецком: «Люди думают, что он — это неопасный, милый простачок, но на самом деле он очень умный человек, лишь играющий такую роль. У него есть свои договоренности с закавказским пропутинским режимом (президента Азербайджана Ильхама Алиева — С.С.). Следует напомнить, что именно Чарнецкий еще в 1990-е годы привел Матеуша Моравецкого в правительственные структуры, а тот устроил сына Чарнецкого на работу». Сложность положения нового главы делегации по связям с Россией, которую, кстати, впервые возглавит поляк, в том, что, как говорит сам евродепутат, «это большая проблема в контексте санкций ЕС против Российской Федерации, которые все еще действуют и продлеваются каждые шесть месяцев». При этом, похоже, Чарнецкий не собирается по своей инициативе портить отношения с Москвой, поясняя, что «мы продолжим оставаться частью соответствующей европейской политики в отношении России».

Дарами данайцев для властей Польши можно назвать выбор главой делегации по связям с Белоруссией бывшего мэра Слупска Бедроня. Он — политический противник правящей PiS, а также не скрывает того, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. «В настоящее время Европарламент не поддерживает двустороннее парламентское сотрудничество с Белоруссией, — написал евродепутат в своем блоге после назначения. — Однако в ноябре пройдут парламентские выборы, а в следующем году президентские. Я надеюсь, что это создаст новые возможности для улучшения отношений, хотя, конечно, соблюдение прав человека в Белоруссии остается для нас ключевым вопросом». По мнению одного из польских порталов, Минск «очень негативно относится к идеологии ЛГБТ, сторонником и пропагандистом которой является Бедронь». Поэтому действия Европарламента, который хорошо осведомлен о позиции белорусских властей по данному вопросу, вызывают недоумение. «Назначение Бедроня на пост главы делегации Европарламента по связям с этой страной может рассматриваться Минском как провокация, а не желание сотрудничать, — отмечает издание. — Кроме того, это происходит в то время, когда Россия усиливает интеграцию с Белоруссией». И решение ЕП «может только ускорить этот процесс».

Со своей стороны, отметим следующее. Если рассматривать тройку польских евродепутатов в совокупности, то получается, что в Брюсселе делегатов от «Права и Справедливости» поставили на те страны — Украину и Россию, — отношения с которыми PiS в последние годы только портила. А вот с Минском польская правящая партия пыталась найти общий язык, и кое-что у нее даже стало получаться. По крайней мере в Белоруссию начали ездить польские министры и чиновники, ответные визиты в Польшу наносили их белорусские коллеги. В этой ситуации получается, что Ващиковскому и Чарнецкому предлагается пробежаться по граблям, которые Варшава ранее сама раскидала на дорогах польско-украинских и польско-российских отношений. Что касается польско-белорусских отношений, то вряд ли Бедронь откажется от соблазна помешать игре «Права и Справедливости» с Минском. А если еще Радослав Сикорский, непримиримый враг PiS, станет главой делегации Европарламента по связям с США, правящая польская партия получит дополнительные проблемы и в польско-американских отношениях. Но зато поляки будут в ЕП главными.