Брюссель, , 12:25 — REGNUM Европейский союз настаивает на открытом расследовании гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги и привлечении виновных к ответственности. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, сообщает 2 октября пресс-служба содружества стран.

В годовщину гибели журналиста Косьянчич подчеркнула, что в отношении обвиняемых, которые находятся под следствием в Саудовской Аравии, нужно провести надлежащее судебное разбирательство. Через год после смерти Хашогги многие вопросы еще не прояснены.

В Евросоюзе также напомнили о нападениях, которым журналисты подвергаются во многих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Джамаль Хашогги был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Согласно записям, которые есть у турецких властей, расправу над ним учинили сотрудники саудовской разведки.

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