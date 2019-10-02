Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Широко известный в США комик, актер и комментатор Терренс Уильямс разместил на своей странице в твиттере видео, в котором выступает в поддержку президента США Дональда Трампа в «украинском деле Байдена».

Свое заявление Уильямс предварил записью выступления кандидата в президенты США, сенатора и оппонента Трампа Камалы Харрис, которую журналист спрашивает, позволила ли она сыну своего вице-президента служить в совете директоров иностранной компании, как это делал сын вице-президента Джо Байдена. Харрис со смехом отвечает, что не позволила бы, но подчеркивает, что этот вопрос переводит тему. И просит оставить Байдена в покое.

Уильям не согласен. По его мнению, Байден не выше закона (это утверждение постоянно используют демократы в отношении Трампа).

Терренс Уильямс «Демократы хотят отстранить от должности и наказать Трампа за то, что он оскорбил их чувства. Если бы демократы работы так же упорно, как Трамп, у них бы времени не было, чтобы доставать президента. Кто согласен?»

Согласных оказалось много, за первые несколько часов после публикации твит Уильямса набрал более 23 тысяч «лайков» и более 1200 комментариев, суть многих из них — просьба оставить в покое президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку Трампа выступил известный в США медийный активист Брэндон Страк, который также попросил президента поделиться его личной историей консерватизма.