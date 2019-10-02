Барнаул, , 12:17 — REGNUM Судя по тому, кто именно собирается состоять в конкурсной комиссии от Барнаульской государственной думы, которой предстоит определиться с кандидатурой нового «сити-менеджера» Барнаула, можно предположить, что столицей Алтайского края в скором времени будет управлять человек, который будет выгоден партии «Единая Россия», а перспективы всенародных выборов становятся всё более туманны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно Уставу Барнаула, в эту конкурсную комиссию должны войти пять представителей Барнаульской городской думы и пять креатур алтайского губернатора Виктора Томенко. Как пояснила руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме Оксана Молодых, кандидатуры от Барнаульской Думы будут представлены исключительно членами фракции «Единая Россия».

«В ряде муниципальных образований местные думы и советы отказываются от такого принципа формирования комиссии и представляют кандидатуры из научного и экспертного сообщества, в том числе, представителей предприятий, общественности, науки. При всем уважении к опыту предлагаемых в комиссию кандидатур — председатель думы, заместитель и трое председателей комитетов, мы можем констатировать весьма однобокий «партийный» подход к подбору лиц для работы с документами претендентов на должность мэра.

Опять синдром «политического инцеста», когда сами себя воспроизводим, не желая вовлечь «свежую кровь» даже в процесс оценки кандидатур на главную должность в городе. Такой порядок формирования комиссии может являться дополнительным политическим фильтром, вместо системы объективной оценки профессиональных качеств независимых кандидатов. Посмотрим, как будет выглядеть пятерка губернатора, — «наборчик» из одного котелка или все же носители разнообразного опыта и мышления. Надеемся, на второе», — написала депутат Оксана Молодых на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародных выборов мэра жителей Барнаула лишили в 2010 году. Но ни один из заместивших градоначальника «сити-менеджеров» не досидел даже одного контрактного срока. После очередной добровольной отставки (Сергей Дугин ушёл с поста мэра Барнаула летом 2019 года), представители алтайского отделения партии «Справедливая Россия» инициировали поправки в краевое законодательство, согласно которым у горожан появилась бы возможность самим выбирать себе градоначальника. Однако партийное большинство — единороссы — выступили против.

Но поддержавшие законопроект оппозиционные фракции в Алтайском краевом Законодательном собрании — ЛДПР, «СР» и КПРФ заявили, что сдаваться не собираются. Собранные ими тысячи подписей свидетельствуют о том, что в Барнауле есть запрос на возврат всенародных выборов.

Конкурс по определению «сити-менеджера» может быть назначен на 6 февраля 2020 года. Сейчас обязанности градоначальника исполняет делегированный на эту должность губернатором первый заместитель главы города Виктор Франк.

https://regnum.ru/news/accidents/2730582.html