Дарем, США, , 12:17 — REGNUM В США сенаторы от Республиканской партии возмущены тем, что государственное агентство профинансировало выставку, среди экспонатов которой была литография с изображением аргентинского революционера Эрнесто Че Гевары, пишет газета ABC.

Сенаторы от штата Флорида Марк Рубио и Рик Скотт потребовали дать письменные объяснения от главы агентства, почему из Национального фонда искусств были выделены деньги на выставку, где демонстрируются «лица, виновные в военных преступлениях или преступлениях против человечества». На организацию экспозиции «Поп-Америка 1965−1975» в музее искусств Нашера было выделено $45 тыс.

Среди ее экспонатов — произведения американских художников второй половины 20 века, в том числе портрет Мао Цзэдуна работы Энди Уорхола. Возмущение сенаторов вызвала литография кубинской художницы Элены Серрано под названием «День героя-партизана», изображающий Че Гевару на фоне карты Южной Америки.

«Тревожно, что деньги американских налогоплательщиков используются для финансирования выставки, которая прославляет того, кто так ненавидел США именно благодаря приверженности этой страны демократическим принципам и ценностям индивидуальной свободы, которые мы так ценим», — заявил Рубио.

Организатор выставки — частный университет Дьюка — подчеркнул, что экспозиция носит не политический, а художественный характер.