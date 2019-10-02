Джакарта, , 12:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил министров не предпринимать долгосрочных политических решений до 20 октября, пока избранное новое правительство под его руководством не вступит в силы, сообщает Kompas.

«С этого месяца президент просил министров не предпринимать стратегических шагов, которые имеют долгосрочные последствия», — заявил секретарь кабинета министров Прамоно Анунг.

По его словам, после инаугурации переизбранного президента Джоко Видодо и вице-президента страны Маруфа Амина, а также после подготовки нового кабинета министров будет принята новая стратегическая политика государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Пуан Махарани была выдвинута на пост председателя парламента Индонезии.

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