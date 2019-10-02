Караганда, Казахстан, , 12:14 — REGNUM Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек объявил строгий выговор акиму (мэру) Джезказгана Кайрату Бегимову, сообщили в региональном акимате (администрации).

Отмечается, что дисциплинарное взыскание связано с накопившимися коммунальными проблемами Джезказгана. «Я отрицательно оцениваю работу подразделения, которое занимается вопросами водоснабжения», — заявил Касымбек.

На встрече актива города с главой региона рассматривался вопрос улучшения благосостояния местного населения. Аким Карагандинской области заявил, что бюджет города в 2020 году будет увеличен на 5 млрд тенге ($15,9 млн).

Напомним, в конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил мэра Чимкента Габидуллу Абдрахимова из-за скандального видео в социальных сетях. Позднее чиновник был назначен советником премьер-министра республики Аскара Мамина.

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