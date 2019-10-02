Киев, , 12:14 — REGNUM Концепции нового закона об особом статусе Донбасса на Украине еще нет, заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «112 Украина».

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас нет ни текста, ни даже концепции нового закона», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Напомним, 2 октября участники Контактной группы подписали «формулу Штайнмайера» в Минске. Позднее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с журналистами рассказал, что её нужно еще включить в новый закон об особом статусе Донбасса.

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