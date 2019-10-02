Берлин, , 12:19 — REGNUM Представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 1 октября принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине. Об этом в среду сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте.

Сообщается, что встреча проходила в МИД Германии. На нее прибыли делегаты из США, Евросоюза, Италии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, ОАЭ, Лиги арабских государств и Африканского союза. Доклад присутствующим зачитал спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саляме.

Как сообщает российский МИД, во время дискуссии о текущей ситуации в Ливии произошел «углубленный обмен мнениями».

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась в 2011 году.