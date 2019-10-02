В настоящее время украинская сторона пока не ведёт никаких обсуждений закона об особом статусе Донбасса. Об этом сегодня, 2 октября, заявила полномочный представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

Киев, , 12:07 — REGNUM Читайте также: От Зеленского требуют объясниться по Донбассу на закрытом заседании Рады

«Мы всё будем обсуждать после переговоров в «нормандском формате», — уточнила Верещук.

Она отметила, что на Украине не обсуждают «разработку никаких законопроектов, которые бы касались выборов или внесения изменений» в действующий закон об особом статусе Донбасса.

Также по теме: В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, в Минске представители Украины на заседании Контактной группы по Донбассу подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, который предусматривается Минскими соглашениями, но сознательно блокировался Киевом. Документ подписали представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Россия и ОБСЕ.

Напомним, предложения по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины и проведению на этих территориях местных выборов бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал ещё в 2015 году. Согласно этому механизму, на постоянной основе особый статус начнет действовать только после публикации отчёта БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине согласование «формулы Штайнмайера» назвали техническим шагом