Москва, , 11:59 — REGNUM Призыв голландских депутатов изучить роль Украины в крушении Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году опасен для Киева, заявил 2 октября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Весьма опасно для Киева. До сих пор на Западе выгораживали Украину, как жену Цезаря, которая якобы выше всех подозрений», — написал Пушков на своей странице в Twitter, добавив, что в случае серьезного расследования «много чего вскроется».

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Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Нидерландов на заседании 1 октября решила, что необходимо провести дальнейшее расследование роли Украины в катастрофе MH17.

Дело будет рассматриваться в контексте того, что Украины не закрыла воздушное пространство во время войны с Донбассом.

Малазийский Boeing был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, находившиеся в самолете.

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