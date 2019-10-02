Челябинск, , 11:56 — REGNUM Челябинская область может рассчитывать на поддержку правительства России по всем вопросам, которые были подняты на прошедшей в Москве встрече губернатора Алексея Текслера и федерального вице-премьера Алексея Гордеева. Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

«По итогам встречи Алексей Гордеев поддержал озвученные губернатором предложения, отметив, что в перечисленных вопросах Челябинская область может рассчитывать на поддержку правительства РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер попросил у федерального центра 4,5 млрд рублей. Эти деньги в 2020 году планируют направить на покупку новых экологичных автобусов. Также областной чиновник рассказал о проблемах с экспортом в Китай. По его словам, экспорт сдерживают ограниченные квоты и высокие пошлины, и попросил помощи с преодолением данных барьеров.

Также речь шла о рекультивации свалки в Челябинске. Отметим, ранее вплоть до 2021 года на работы было предусмотрено финансирование, в том числе из федерального бюджета. Сейчас проект проходит градостроительную экспертизу.

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