Вашингтон, , 11:55 — REGNUM В США продолжается сражение неоглобалистов и консерваторов, до президентских выборов обе стороны будут использовать все доступные им инструменты для достижения своих целей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 2 октября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, президент США назвал действия своих оппонентов из Демократической партии попыткой государственного переворота. Пытаясь объявить ему импичмент, демократы фактически пытаются «отобрать власть у людей, отобрать их голоса, их свободы», считает Трамп.

«Все заявления Трампа и все действия его оппонентов обусловлено внутриамериканской политической повесткой. Демократы пытаются нейтрализовать Трампа, связать его администрацию по рукам и ногам, не давать ей выполнять ее обязательства. Отсюда юридически ничтожные попытки импичмента и постоянные обвинения.

Трамп в свою очередь заостряет формулировки и пугает избирателей государственным переворотом. Он уже показал, что он боец.

Результаты выборов в США показывают, что Америка расколота. Мы наблюдаем за внутривидовой борьбой американских элит, за сражением неоглобалистов с консерваторами. До президентских выборов обе стороны будут использовать все доступные им инструменты для достижения своих целей, и мы услышим еще немало острых заявлений», — отметил Станислав Еремеев.