Минск, , 11:44 — REGNUM Создание иностранной базы на территории Белоруссии не будет способствовать безопасности в регионе. Такое заявление в интервью радиокомпании «Голос Америки» сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает, что «даже нет смысла много говорить» по этому поводу.

«Мы считаем, что размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Белоруссии не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе», — отметил министр.

Читайте также: Белоруссии пока не нужна военная база РФ — Лукашенко

«Более того, если взять уровень развития современных технологий, то можно сказать, что размещение какого-то дополнительного объекта в Беларуси ничего не даст», — отметил Макей.

Он пояснил, что на сегодняшний день ракета «от Смоленска или от каких-то западных территорий России» может долететь до любого места в Европе в считаные секунды, а за считаные минуты — и на «другую сторону океана».

«Поэтому нет смысла в размещении каких-то дополнительных военных объектов на территории Беларуси. Президент Белоруссии много раз высказывался на сей счёт», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Также по теме: Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на встрече с группой американских аналитиков президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия, которая находится в военном союзе с Россией, выступает против размещения военных баз на своей территории. По его словам, вооруженные силы Белоруссии могут собственными силами обеспечить безопасность государства, поэтому российская база пока «здесь не нужна».

Добавим, что 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры о создании на территории Белоруссии российской военной базы не ведутся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допустили союзные базы на территории Белоруссии