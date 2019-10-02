Москва, , 11:46 — REGNUM Ни Россия, ни народные республики Донбасса не будут признавать «новый закон об особом статусе», который хочет принять президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 2 октября написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как считает сенатор, президент Зеленский принял своим подписанием «формулу Штайнмайера» и теперь намеревается её дезавуировать, также, как это пытался сделать и предыдущий украинский президент — Пётр Порошенко.

«Он (Зеленский — прим. ред.) хочет принять «новый закон об особом статусе». Но ни Донбасс, ни Россия его не признают. Любые изменения должны быть согласованы в Контактной группе и в «нормандской четверке», — написал Пушков.

Отметим, ранее, 2 октября, участники Контактной группы подписали «формулу Штайнмайера» в Минске. Позднее президент Украины на брифинге с журналистами рассказал, что её нужно еще включить в новый закон об особом статусе Донбасса.

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