Киев, , 11:42 — REGNUM Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Чтобы перейти в нормандский формат, был сделан технический шаг, и это дает надежду перейти в нормандский формат», — цитирует его ТАСС.

Напомним, на экстренном брифинге вечером 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», и отметил, что местные выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления контроля над государственной границей.

«Формула Штайнмайера», в рамках которой четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года.

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