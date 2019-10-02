Ташкент, , 11:36 — REGNUM Хоким (губернатор) Ферганской области Шухрат Ганиев случайно проговорился, что депутаты Олий Мажлиса (парламента) и местных советов назначаются сверху, а не избираются, передает корреспондент (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ганиев, делая разнос областным чиновникам по вопросу ношения мужчинами бороды, а женщинами платков, заявил, что депутатами на выборах, запланированных на 22 декабря, станут только те, кто отличится в борьбе с носителями бород и платков.

Этими словами разгоряченный хоким лишь подтвердил циркулирующие слухи о том, что списки депутатов парламента и местных советов уже давно утверждены задолго до выборов.

Эти слухи также косвенно подтверждаются тем, что потенциальные депутаты никак не проявляют активность — не выступают в СМИ, не встречаются с гражданами, иными словами, несмотря на то, что выборы состоятся уже через пару месяцев, на предвыборной арене наблюдается полный штиль.

В ЦИК Узбекистана сразу поспешили опровергнуть слова проболтавшегося хокима, заявив, что «выборы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании».

«Выборы текущего года пройдут открыто и гласно, на основе международных норм», подчеркнули в ЦИК.

Однако, в Узбекистане мало, кто верит в то, что выборы будут честными и открытыми, а парламент — независимым и активным.

Вместе с этим, имитация выборов в Узбекистане окажет прямое негативное воздействие на приток иностранных инвестиций в Узбекистане, ведь тем самым (имитацией) де-факто дается сигнал, что законы пока в Узбекистане не работают, а с неработающими законами, как известно, любые инвестиции находятся под риском.

В выборах, которые пройдут по партийным спискам 22 декабря этого года, примут участие все зарегистрированные политические партии — демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.