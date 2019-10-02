Киев, 2 октября 2019, 11:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пришел на закрытое заседание партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщает 2 октября УНИАН.
Отмечается, что на встрече может обсуждаться вопрос о «формуле Штайнмайера».
Напомним, «формула Штайнмайера», в рамках которой четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже в октябре 2015 года.
Накануне, 1 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера».
Читайте также: «Формула Штайнмайера»: любой ход может лишь ухудшить положение Зеленского