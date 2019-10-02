Киев, , 11:33 — REGNUM Пятый президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко опасается, что отдельные регионы Донбасса станут «аналогом Приднестровья, который станет якорем евроинтеграционных и евроатлантических стремлений украинского государства». Соответствующее заявление Порошенко сделал 2 октября в кулуарах Верховной рады, комментируя прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.

По его словам, в 2016 году Киев «отбросил любые попытки» президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова склонить Украину выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Порошенко отметил, что стороны подписали «дорожную карту имплементации минских соглашений».

«Там четко определена последовательность действий имплементации Минска. Сначала вывод российско-оккупационных войск, сначала разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка российско-украинской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, восстановление работы украинских средств массовой информации, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе. И только после этого переход к избирательному процессу», — считает Порошенко.

Он также призвал Киев согласовать процедуру ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и новую «дорожную карту» имплементации минских соглашений.

«Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН как гарантов выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандском формате. На сегодняшний день абсолютно принципиальным является участие миротворцев. Абсолютно принципиальным является принятие комплексного, согласованного документа «дорожной карты». Без этого процесса — это капитуляция перед Россией», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Он заверил, что выборы в Донецке и Луганске не будут проходить под «дулами пулеметов», а Верховная рада примет новый закон об особом статусе Донбасса.