Киев, 2 октября 2019, 11:33 — REGNUM Пятый президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко опасается, что отдельные регионы Донбасса станут «аналогом Приднестровья, который станет якорем евроинтеграционных и евроатлантических стремлений украинского государства». Соответствующее заявление Порошенко сделал 2 октября в кулуарах Верховной рады, комментируя прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.
По его словам, в 2016 году Киев «отбросил любые попытки» президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова склонить Украину выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Порошенко отметил, что стороны подписали «дорожную карту имплементации минских соглашений».
Он также призвал Киев согласовать процедуру ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и новую «дорожную карту» имплементации минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Он заверил, что выборы в Донецке и Луганске не будут проходить под «дулами пулеметов», а Верховная рада примет новый закон об особом статусе Донбасса.