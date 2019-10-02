Киев, , 11:32 — REGNUM Объективно получается так, что скандальная имплементация формулы «Штайнмаера-Кучмы» — это «месть» Франции и Германии президенту Зеленскому за его негативные оценки этих стран в телефонном разговоре с американским президентом Трампом.

Такое мнение сегодня, 2 октября, выразил украинский политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог заявил, что «формула Штайнмайера» — это остроумная дипломатическая попытка европейских стран и России «всучить» Украине «загаженный сепаратизмом и разоренный» Донбасс, причем «на условиях Кремля и против интересов Украины».

«Но техническая имплементация этой формулы, по разным причинам, не выполнима, ни со стороны Украины, ни со стороны России. И Германия и Франция это прекрасно знают», — заявил Небоженко.

Внутриполитически ситуация складывается следующим образом, считает эксперт. Если президент Зеленский будет и дальше настаивать на полезности, безопасности и неизбежности «формулы Штайнмайера» для Украины, то он смело может готовиться к досрочным президентским выборам.

«Или он может прогнозировать досрочные выборы в Верховную Раду, если его нынешнее парламентское большинство «проглотит» эту «мину замедленного действия»», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона нответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Сайдика, которая согласовывает «формулу Штайнмайера».

Ранее после обнародования стенограммы телефонного разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа выяснилось, что президент Украины заявил, что Франция и Германия слишком мало помогают Киеву в сложившейся сейчас ситуации. Многие эксперты заявили, что лидеры ЕС вскоре «отомстят» Зеленскому за такие заявления.