Осло, , 11:36 — REGNUM Участник норвежской музыкальной группы А-Ha Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США Дональда Трампа создан по мотивам клипа на хит «Take On Me». Об этом он рассказал в интервью норвежскому изданию VG.

«Нет сомнений в том, что кого-то вдохновило видео для «Take On Me», — сказал Фурухольмен, написавший музыку к песне в 1985 году.

В небольшом анимационном ролике, опубликованном в «твиттере» Трампа, глава США изображен будто карандашным наброском. В клипе на песню «Take On Me» использована похожая графика.

«Трюфель может найти даже слепая свинья», — отметил Фурухольмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал попыткой государственного переворота начало процедуры импичмента, которую инициировали демократы в палате представителей Конгресса США.

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