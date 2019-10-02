Ташкент, , 11:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Ташкент.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она выразила надежду, что данный вопрос решится в скором времени, а «вступление в организацию даст республике новые возможности для двустороннего взаимодействия и устранит определенные барьеры и преграды».

Примечательно, что в ходе визита Матвиенко в Узбекистан в 2013 год, вопрос о вступлении республики в Таможенный союз также затрагивался.

Тогда глава Сената Узбекистана Илгизар Собиров на вопрос журналиста о вступлении в Таможенный союз ответил утвердительно.

«Мы относимся к такой перспективе хорошо, в Узбекистане ко всему хорошему относятся положительно», — сказал Собиров.

Вместе с этим заявление Собирова поспешил на следующий день опровергнуть глава сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам Содик Сафаев.

«Страна по-прежнему заинтересована в партнерстве с Россией. Однако пока не готова участвовать в новых интеграционных процессах. Были сделаны сообщения, что Узбекистан осторожно проявляет интерес к Таможенному союзу. Хочу уверить, что эта проблема не обсуждалась, не была в повестке дня. Мы обсуждали вопросы двусторонних отношений, и позиция Узбекистана в отношении Таможенного союза не претерпела никаких изменений», — заявил тогда Сафаев.