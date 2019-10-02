Киев, , 11:17 — REGNUM Украинский политический эксперт Борис Кушнирук считает, что согласившись на «формулу Штайнмайера» для урегулирования ситуации в Донбассе, нынешние руководители Украины допустили «эпическую глупость».

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Кушнирук считает, что при выполнении этого плана Россия успешно реализует сценарий снятия с себя ответственности за «оккупированные территории».

«И в этом им помогли лица с откровенно низким уровнем компетентности, опыта и просто умственных способностей, которых наши граждане сделали властью. Российские СМИ сообщают, что формулу Штайнмайера в качестве отдельных субъектов договоренностей подписали «официальные представители ДНР и ЛНР». Кстати, показательно, что украинская власть об этом вообще ничего не сообщила. Что и неудивительно, потому что это на самом деле указывает, что одну из «красных линий» наши дураки все же перешли», — заявил Кушнирук.

Эксперт прогнозирует, что дальше начнется «до боли знакомая игра», когда все нарушения будут списываться на представителей ДНР и ЛНР, а Москва окажется «ни при чём».

«Россия… вполне логично начнет направлять лидеров западных государств и Украины по всем вопросам к отдельным субъектам Минских договоренностей. Идите и договаривайтесь», — резюмировал Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель «Слуги народа», депутат Рады Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала никакой «формулы Штайнмайера».

Соратник Зеленского акцентировал внимание на том, что представитель Украины Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Киев устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 октября 2019 г.