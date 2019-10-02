Власти прибалтийских стран считают противостояние России и своей «национальной идеей», и своим основным бизнесом, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в среду, 2 октября, комментируя сообщения о создании группы «Балтик плюс» в ПАСЕ.

Игорь Павловский Дарья Драй © ИА REGNUM

Киев, , 11:14 — REGNUM Как сообщалось ранее, в группу вошли представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Они намерены «продолжать политику осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии» и приглашают в свою группу «всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова».

«Прибалтийские страны ещё с конца 80-х годов прошлого века определили для себя роль «восточного фронтира». Это их «национальная идея», и это их бизнес.

Не знаю, что должно случиться, чтобы они отказались от этой роли. Тем более сейчас, когда идея противостояния России — на пике политической международной моды. Так что ничего неожиданного или нового в этой инициативе нет. И эта инициатива не последняя», — отметил Игорь Павловский.