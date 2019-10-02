Власти прибалтийских стран считают противостояние России и своей «национальной идеей», и своим основным бизнесом, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в среду, 2 октября, комментируя сообщения о создании группы «Балтик плюс» в ПАСЕ.
Киев, 2 октября 2019, 11:14 — REGNUM Как сообщалось ранее, в группу вошли представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Они намерены «продолжать политику осуждения оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдавии» и приглашают в свою группу «всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова».