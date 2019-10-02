Киев, , 11:15 — REGNUM Акцию протеста против согласования «формулы Штайнмайера» проводят украинские националисты и радикалы в Киеве возле здания Верховной рады. Фотографии с места событий опубликовал портал «Остров».

Сообщается, что снимки были сделаны утром 2 октября. На них протестующие стоят с украинскими флагами и флагами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Установлена небольшая палатка.

Стоит отметить, что в среду перед депутатами Верховной рады планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он должен объяснить депутатам, почему принято решение одобрить «формулу Штайнмайера».

Напомним, протесты в Киеве начались 1 октября после того, как стало известно о подписании в Минске документа с «формулой Штайнмайера» представителями Киева. Данные соглашения в качестве мер по урегулированию конфликта на Донбассе предполагают предоставление ДНР и ЛНР постоянного статуса особых территорий с правами широкой автономии.