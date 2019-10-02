Лима, , 11:10 — REGNUM Вице-президент Перу Мерседес Араос отказалась временно исполнять обязанности президента страны. Также она уходит в отставку со своего поста, пишет испанская газета ABC 2 октября.

Араос опубликовала в Twitter обращение к главе распущенного парламента Педро Олахеа, в котором уведомляет о своем решении, ссылаясь на нарушение конституционного порядка в стране. Она выразила надежду, что ее отставка «приведет к созыву всеобщих выборов в кратчайшие сроки на благо страны». В свою очередь, Олахеа также отказаться стать временным президентом Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначении новых выборов на 26 января 2020 года. В ответ парламент принял резолюцию о недееспособности президента и передал власть вице-президенту. Армия и полиция Перу встали на сторону Мартина Вискарры.

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