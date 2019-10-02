Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что освобожденный властями Гибралтара и находящийся под американскими санкциями иранский танкер Adrian Darya 1, занимается перекачкой нефти на другое судно у берегов Сирийской Арабской республики (САР). Соответствующую запись госсекретарь США разместил 2 октября в своем Twitter.

«Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа Великобритании о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии», — написал в своем сообщении американский госсекретарь.

Также он разместил под своим сообщением фотографию со стоящими рядом судами, одно из которых помечено как Adrian Darya 1, находящихся возле сирийского города Банияс, в котором есть нефтеперерабатывающий завод.

Кроме этого, Помпео задался в своем сообщении вопросом о том, призовет ли мир Иран к ответственности в случае, если эта нефть попадет в Сирию.

Отметим, ранее, в июле текущего года, власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, который следовал под флагом Панамы, по подозрению в том, что им в нарушение режима санкций доставлялась нефть в Сирию. Затем 15 августа судно было освобождено, а в Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.