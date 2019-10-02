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Заседание правительства России – трансляция

В Москве 2 октября проходит заседание правительства России под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Члены федерального правительства подведут предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году. Будут рассмотрены несколько законопроектов, в том числе изменения в ФЗ «Об электроэнергетике», «О газоснабжении в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации».

Также будет обсуждаться возможность выделения дополнительных ассигнований из резервного фонда правительства.