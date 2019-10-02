Киев, , 10:50 — REGNUM На Украине ряд ведущих телевизионных каналов устроил акцию протеста против цензуры, прекратив вещание на полчаса. Так, сегодня, 2 октября, участники передач «112 Украина», NewsOne и ZIK вышли в эфир, заклеив рты чёрным скотчем. Об этом сообщает телеканал «Украина 112».

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«Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится», — отметил генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артём Марчевский, добавив, что Киеву не удастся заставить замолчать независимые СМИ

«Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно слово на Украине снова станет свободным», — высказал уверенность Марчевский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за непродление лицензии украинского телеканала «112.ua», обвинив его в продолжении вещания по «самовольно» изменённой концепции. В ответ представители телеканала сообщили, что 35 раз подавали в Нацсовет заявку на смену программной концепции. В 34 случаях им отказали, а в последнем случае — просто проигнорировали, нарушив установленные сроки ответа.

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