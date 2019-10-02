Киев, , 10:50 — REGNUM Политическая партия «Голос» требует проведения закрытого заседания Верховной рады Украины, на котором президент страны Владимир Зеленский должен объяснить депутатам, какой конкретно документ был подписан накануне в Минске и на какие уступки готов пойти глава государства для урегулирования ситуации в Донбассе.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии отмечают, что из имеющейся открытой информации попросту невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со «страной-агрессором"под видом реализации «несуществующей» «формулы Штайнмайера».

«Любые выборы… возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан… Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля за границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты», — говорится в заявлении политической силы.

В свою очередь лидер «Голоса» Святослав Вакарчук записал отдельное видеообращение, в котором по сути продублировал заявление партии.

Вакарчук отмечает, что после новости о том, что Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера», и после брифинга президента Зеленского по этому поводу вопросов остается больше, чем ответов.

«Главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов… Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече «нормандской четверки»», — подчеркивает лидер парламентской фракции.

Между тем, по информации СМИ, сегодня состоится закрытое заседание фракции «Слуга народа», которое посетит президент Зеленский. По данным прессы, предметом обсуждения на заседании станет «формула Штайнмаера».