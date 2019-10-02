Хартум, , 10:55 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок встретился с высокопоставленным лидером повстанцев региона Дарфур, проживающим во Франции, на переговорах, организованных президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом передает информационное агентство AFP.

Абдалла Хамдокзаявил, что его встреча с лидером повстанцев Абдель Вахидом эль-Нуром, которая, как он ожидал, продлится 30 минут, продолжалась почти три часа и на ней были затронуты «очень глубокие темы», сообщает агентство.

«Мы обсудили корни суданского кризиса и возможности его решения, и … мы собираемся заложить основы для обеспечения мира», — заявил Хамдок.

Президент Эммануэль Макрон поприветствовал встречу как «важный шаг» для достижения мира в «нестабильной» восточноафриканской стране.

«Мы способствовали переговорам, которые вчера (30 сентября) провел премьер-министр Хамдок с Абделем Вахидом эль-Нуром, который проживает в нашей стране», — сказал Макрон на пресс-конференции с Хамдоком, прошедшей в Париже после переговоров.

По информации журналистов, Нур является лидером Освободительного движения Судана (SLM-AW). Дарфур — регион на западе Судана, который был разорен в результате конфликта с 2003 года, когда повстанческие группировки взялись за оружие, выступая против режима бывшего президента Омара аль-Башира. Лидер повстанцев, однако, также не признает правительство Хамдока, пришедшее к власти в августе 2019 года.

«Я согласился встретиться с новым премьер-министром не как с премьер-министром, а как с политической фигурой», — цитирует слова Нура агентство AFP.

«Нет мира, нет ответственности, нет свободной прессы — убийства в Дарфуре, в горах Нуба, в Голубом Ниле продолжаются», — добавил Нур.

«Мы все хотим объединиться, чтобы вместе определить, в чем заключаются проблемы Судана и каково их решение», — сказал Нур.

По информации агентства, визит Хамдока во Францию был его первым визитом в Европу в качестве премьер-министра.