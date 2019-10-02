Макассар, Индонезия, , 10:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Индонезии стремится сделать базовые услуги в провинции Южный Сулавеси национальной моделью обслуживания, сообщает Antara.

Начальник регионального отдела управления оценки эффективности и наращивания регионального потенциала министерства внутренних дел Парлин Джуманти Сиахан поднял этот вопрос во время визита в провинцию Южный Сулавеси.

«Мы стремимся сделать базовые услуги в провинции Южный Сулавеси национальным примером», — заявил Парлин Джуманти Сиахан на встрече с губернатором Южного Сулавеси в Макассаре, ссылаясь на государственные услуги, образование, здравоохранение, жилье, социальное обеспечение и безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года десятки тысяч жителей Индонезии на Сулавеси пострадали от наводнения из-за сильных дождей.

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