Нальчик, , 10:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 3 октября состоятся выборы главы республики. Депутаты парламента выберут нового руководителя республики из трех кандидатов, представленных на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

В списке претендентов ныне исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев и директор республиканского филиала компании «Русгидро» Игорь Кладько.

Очередное заседание парламента с повесткой заседания «Об избрании Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами парламента Кабардино-Балкарской Республики» назначено на 11:00 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы руководителя республики не были проведены в единый день голосования 8 сентября, так как по закону Кабардино-Балкарии глава избирается парламентом, а в этот день как раз проходили выборы депутатов в законодательный орган. Предыдущий созыв парламента принял решение проводить выборы главы республики 3 октября, когда новый созыв депутатского корпуса уже приступит к обязанностям.

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