Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов освобожден от должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Москва, , 10:41 — REGNUM «Освободить генерал-полковника Меликова Сергея Алимовича от должности первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ и уволить его с военной службы», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, руководящий пост в Росгвардии Меликов получил в конце июля 2016 года, после того как был освобожден от должности полномочного представителя президента России в СКФО. В конце сентября текущего года Меликов был назначен сенатором от Ставропольского края.

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