Сеул, , 10:37 — REGNUM Южная Корея выразила своё беспокойство ракетным запуском, который ранее произвели 2 октября военные КНДР. Об этом говорится в распространённом 2 октября заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) республики Корея.

В заявлении сообщается, что советник главы Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён провел в режиме видеоконференции экстренное заседание СНБ, поводом для которого стал осуществленный КНДР пуск и возможное испытание ракет типа БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок).

«Участники заседания выразили серьезную обеспокоенность ракетными испытаниями КНДР и приняли решение тесно взаимодействовать с США для выяснения намерений Пхеньяна», — говорится в заявлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга рассказал журналистам, что КНДР ранее запустила со своей территории две баллистические ракеты.

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