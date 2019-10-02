Японское правительство выражает протест КНДР в связи с пусками ракет, которые Пхеньян провёл 2 октября. Об этом в ходе выступления перед журналистами на экстренной пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает японская газета The Japan Times.

Токио, , 10:32 — REGNUM Читайте также: Токио заявил о новых пусках баллистических ракет из Северной Кореи

«Запуск этого типа баллистической ракеты является нарушением резолюций Организации Объединённых Наций. Япония решительно протестует и осуждает эту акцию», — подчеркнул Абэ.

Он также заявил, что Япония по-прежнему находится в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с США, и примет все необходимые меры для защиты своего народа.

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Как сообщало ИА REGNUM, генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что с территории Северной Кореи 2 октября в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракеты. Одна из них, по его словам, упала в воду в районе префектуры Симанэ (остров Хонсю) — в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Никакой информации об ущербе, в частности рыболовецким судам, не было.