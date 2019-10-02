Москва, , 10:29 — REGNUM В Госдуме приветствовали требование голландских депутатов изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

«В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума: голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малазийского боинга. При объективном расследовании выводы о причастности России рассыпятся в пыль», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок с осторожностью отреагировал на данное предложение.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв: масштабы лжи о крушении рейса MH17 достали голландских депутатов