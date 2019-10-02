Челябинск, , 10:20 — REGNUM В Челябинске закрытая год назад свалка ожидает заключения очередной государственной экспертиз. В этот раз речь идёт о градостроительной, сообщил вице-премьеру России Алексею Гордееву губернатор Алексей Текслер.

ФГУП «РосРАО» ранее разработало проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы уже выдала своё положительное заключение. Теперь документы находятся в ФАУ «Главгосэкспертиза России», где проходят градостроительную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, свалка была закрыта 11 сентября 2018 года. Она просуществовала с 1949 года. Летом 2019-го на ней начались подготовительные работы. Свалку ждёт рекультивация, которая продлится несколько лет.